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15 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada gerçekleştirilen 348 operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilirken Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili 3 zanlı adliyeye sevk edildi

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15 terörist etkisiz hale getirildi
HABER: ERSAN İLTER

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede son bir haftalık dönemde 348 operasyon gerçekleştirildiğini, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 9’u ölü, 4’ü teslim, 2’si sağ olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca operasyonlarda çok sayıda ve miktarda mühimmat, silah, uyuşturucu maddenin ele gerildiğini açıkladı. 10-17 Nisan 2017 tarihleri içerisinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 348 operasyon gerçekleştirilirken, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 711 kişi gözaltına alındı. Yürütülen operasyonlar neticesinde; 6 ilde (Batman 3, Bitlis 7, Mardin 12, Bingöl 18, Diyarbakır 3, Van 1) teröristler tarafından kullanılan 44 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 

Elazığ saldırısının failleri adliyeye sevk edildi 

Öte yandan Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye gönderildi. Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan 3 şüphelinin, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı. 
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Içişleri BakanlığıElazığ Emniyet Müdürlüğü
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