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150 bin lirası yangında kül oldu

Muş'un Akpınar köyünde çıkan yangında, ev içerisinde muhafaza edildiği iddia edilen 150 bin TL istimlak parası evle birlikte küle döndü

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42
150 bin lirası yangında kül oldu

Muş'un Akpınar köyünde çıkan yangında, ev içerisinde muhafaza edildiği iddia edilen 150 bin TL istimlak parası evle birlikte küle döndü. Olay, merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Yeşilova ile Serinova ve Muş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun uğraşlar verdi. Yangının elektrik kontağından çıktığını dile getiren ev sahibi Ayhan Akar, tarlasının Alparslan-2 Barajı kapsamına alınması karşılığında aldığı 150 bin lira istimlak parasının da yandığını iddia etti. Tarlada çalıştığı sırada komşusunun telefonla kendisini arayıp evinde yangın çıktığı bilgisini verdiğini ifade eden Akar, "Ben tarlaya patoz vurmaya gitmiştim. Bir komşum beni telefonla arayıp evimde yangın çıktığını söyledi.

Eve geldiğimde tamamen yanmıştı. Annem, babam, çocuklarım ile birlikte 12 kişi evde yatarken yangın çıktı. Ailem köylüler tarafından kurtarıldı. Ancak şu anda ev kullanılmaz durumda. Hiçbir şey kurtaramadık. Aldığım 150 bin lira istimlak parası da tamamen yandı" dedi. İHA
 

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