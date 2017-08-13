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150 yıllık ata mesleğini sürdürüyor

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan kilim ustası Hanifi Güven, babasından öğrendiği kilimciliği dedesinden kalan 150 yıllık tezgahta yaşatmaya çalışıyor

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150 yıllık ata mesleğini sürdürüyor

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Saylakkaya Mahallesi'nde yaşayan Güven, ilerlemiş yaşına rağmen dedesi tarafından yaptırılan tezgahta 55 yıldır kilim, yolluk ve savan dokuyarak mesleğini icra ediyor. Hanifi Güven, yaptığı açıklamada, yöredeki en eski tezgahta elle kilim dokuyan son kilim ustası olduğunu belirtti.  Güven, "Bu mesleği dedem, kayınbabasıdan öğrenmiş. Babam da dedemden öğrenmiş. O da yaşlanınca bana öğretti. Ben de 55 yılldır aynı tezgahta kilim dokuyorum." dedi. Kilimlerini eski kıyafetlerin iplerinden dokuduğuna işaret eden Güven, "Kadınlar, evlerindeki eski kazakları sökerek ip ve yumak haline getiriyor. HABER MERKEZİ

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