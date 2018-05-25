İstanbul'dan uçakla Uşak'a gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi havalimanında CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerdeki milletvekili adayları ve partililer karşıladı.

Seçim otobüsüne binen İnce, partililerin ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla kent merkezine doğru yola çıktı. Halka seslenen İnce, "Benim hemşehrim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) 16 senedir Türkiye'yi yönetiyor.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olunca baktım hemşehrim 3600 ek göstergeyi vereceğim diyor. 16 senedir aklın neredeydi? 16 senedir vermemişsin şimdi çıkıp vereceğim diyorsun sana kim inanır? Madem vereceksin çıkar bir KHK, seçimden önce ver.

CHP Kasım 2012'de önerge vermiş, 3600 ek gösterge verilsin diye, kim reddetmiş? AKP" dedi. Muharrem İnce şunları söyledi: "Meydanlara geliyor, 3 çocuk yapın diyor, şimdi artırdı, 5 çocuk yapın diyor. Ben cumhurbaşkanı seçilince çocuk sayısına karışmam, ama çocuk bezine karışırım. Benim ülkemin nüfusu genç olsun isterim, ama takdir size ait. Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil, bezdeki KDV'yi indirmek. Bebek mamasından yüzde 8 vergi alan bir devletten adam olmaz. Çocuğa süt içireceğim, yüzde 8 KDV var. Çocuğa verilen sütten KDV alan devletten adam olmaz. Amacım bunu çözmek." HABER MERKEZİ