İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mayıs tarihleri arasında terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: “Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen 417 operasyonda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 214 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 891 kişi, sol terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 4’ü ölü (1 İstanbul, 3 Hakkari), 6’sı teslim, (5 Şırnak/Silopi, 1 Mardin), 7’si sağ (4 Şanlıurfa, 2 Mardin, 1 Antalya ) olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.”

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada; Kahramanmaraş, Mersin, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Niğde, Batman, Antalya, Aydın, Kilis, Van ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda 81 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yurt çapında narkotik operasyon