Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

18 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı

Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişiklikle başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine dahil edildi

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:47
18 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumunca, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle başta akciğer kanseri olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine alındı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan SUT’a göre, akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılan ilaçlar, geri ödeme listesine alındı.

Tebliği ile cilt ve eklem romatizmal hastalıklarında kullanılan “Verxant”, akciğer kanserinde kullanılan “Xalkori”, “Tagrisso”, “Alecensa”, “Zykadia”, “Iressa”, kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı ile kan hücrelerinin parçalanarak idrarla atılmasında kullanılan “Soliris”, beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığında yararlı olan “Ocrevus”, gündüz aşırı uyku hali ile gece nefes durması haline karşı kullanılan “Nuvigil” ve parkinson hastalığına fayda sağlayan “Dopadex” listede yer aldı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
son dakika... Kuran'a haçlı saldırı
son dakika... Kuran'a haçlı saldırı
Kültür mirasımız büyük tehdit altında
Kültür mirasımız büyük tehdit altında
Atatürk Havalimanı yolcu rekoru kırdı
Atatürk Havalimanı yolcu rekoru kırdı
Füze avcısı 'Korkut'a tam not
Füze avcısı 'Korkut'a tam not
Şırnak'ta 1 şehit!
Şırnak'ta 1 şehit!
Bağdat ve Erbil arasında barış rüzgarları esiyor
Bağdat ve Erbil arasında barış rüzgarları esiyor
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!
Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!
TANAP 12 Haziran'da açılacak
TANAP 12 Haziran'da açılacak

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim