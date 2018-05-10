18 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumunca, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle başta akciğer kanseri olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine alındı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan SUT’a göre, akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılan ilaçlar, geri ödeme listesine alındı.

Tebliği ile cilt ve eklem romatizmal hastalıklarında kullanılan “Verxant”, akciğer kanserinde kullanılan “Xalkori”, “Tagrisso”, “Alecensa”, “Zykadia”, “Iressa”, kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı ile kan hücrelerinin parçalanarak idrarla atılmasında kullanılan “Soliris”, beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığında yararlı olan “Ocrevus”, gündüz aşırı uyku hali ile gece nefes durması haline karşı kullanılan “Nuvigil” ve parkinson hastalığına fayda sağlayan “Dopadex” listede yer aldı.