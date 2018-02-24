Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
banner138

18 kilometre 'çile’ kuyruğu

Bulgaristan hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, görevli gümrük memurlarının ve polislerin bir kısmının görevden alınması ve yer değişikliği yapması nedeniyle Kapıkule’de 18 kilometre tır kuyruğu oluştu.

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:14
18 kilometre 'çile’ kuyruğu

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda ‘çile’ kuyruğu uzadıkça uzuyor.

Gümrük yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bulgaristan hükümeti tarafından bazı gümrük kapılarında görevli memur ve polislerin bir kısmının görevden alınması veya yer değiştirmesi nedeniyle özellikle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Kapıkule’de geçen tır sayısına karşılık vermedikleri ileri sürüldü.

Yaklaşık 3 gündür Kapıkule’den çıkış yapmak isteyen tır sürücüleri ise Bulgaristan’da yaşanan aksaklıklar nedeniyle yıllardır aynı çileyi yaşadıklarını belirtti.

Sürücüler, ayrıca uzayan kuyruklarda yaşadıkları en büyük sıkıntıların tuvalet ve gıda ihtiyacı olduğunu söyledi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırlar, 20 kilometre uzun araç kuyruğu oluştururken, Bulgaristan’a açılan bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli’de ise 7 kilometre tır kuyruğu oluştu.

 HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanTürkiyeSınır KapısıKapıkule
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alçaklar! Sivilleri canlı kalkan yaptılar
Alçaklar! Sivilleri canlı kalkan yaptılar
Trump'ın 'Kudüs' inadı
Trump'ın 'Kudüs' inadı
Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı
Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı
Kulekollar Mehmetçik'e 'zırh' oldu
Kulekollar Mehmetçik'e 'zırh' oldu
Afrin'de 36. gün... Güneyden kuşatma tamam
Afrin'de 36. gün... Güneyden kuşatma tamam
AB'den Türkiye'ye çirkin şantaj
AB'den Türkiye'ye çirkin şantaj
Çarpışmanın eşiğinde dönülmüş
Çarpışmanın eşiğinde dönülmüş
Afrin'de 100 nokta teröristlerden temizlendi
Afrin'de 100 nokta teröristlerden temizlendi
Çocuk istismarı dünyanın sorunu
Çocuk istismarı dünyanın sorunu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim