Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mart için 18 itfaiye dalgıcı 18 metreye dalış yaptı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi 18 metreye 18 dalgıç ile Çanakkale Şehitleri için saygı dalışı yaptı.

Bu haber kez okundu.

18 Mart için 18 itfaiye dalgıcı 18 metreye dalış yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı deneniyle 18 itfaiye dalgıcı ile 18 metreye dalarak su altında bayrak açtı ve anı plaketi bırakarak saygı dalışı gerçekleştirdi. Çanakkale Sivrice açıklarında yapılan dalış yaklaşık 1 saat sürdü. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
18 Mart Için 18 Itfaiye Dalgıcı 18 Metreye Dalış YaptıÇanakkale Deniz ZaferiBalıkesir Büyükşehir BelediyesiSualtı Arama Kurtarma EkibiDalgıç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100