Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı deneniyle 18 itfaiye dalgıcı ile 18 metreye dalarak su altında bayrak açtı ve anı plaketi bırakarak saygı dalışı gerçekleştirdi. Çanakkale Sivrice açıklarında yapılan dalış yaklaşık 1 saat sürdü. İHA
18 Mart için 18 itfaiye dalgıcı 18 metreye dalış yaptı
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi 18 metreye 18 dalgıç ile Çanakkale Şehitleri için saygı dalışı yaptı.
19 Mart 2017 Pazar 16:48
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