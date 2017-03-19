18 Mart için 18 itfaiye dalgıcı 18 metreye dalış yaptı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi 18 metreye 18 dalgıç ile Çanakkale Şehitleri için saygı dalışı yaptı.

19 Mart 2017 Pazar 16:48 Bu haber kez okundu.