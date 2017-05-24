2 Bakanlıkta ve Ankara Büyükşehir'de şok operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ gündemi yoğunlaştı.

Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı çatı davanın üçüncü celsesi de yapıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemi için Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar görevlendirildi. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletiliyor.

Duruşmada şuana kadar eski YAŞ üyesi Akın Öztürk , eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin ,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü Albay Cemil Turhan savunma yaptı.

Ankara Büyükşehir'de FETÖ operasyonu

FETÖ'nün çatı davası devam ederken operasyonlar da hızlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

2 bakanlıkta 60 gözaltı

Bakanlıklarda da FETÖ operasyonu vardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde "ByLock" kullandığı belirlenen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ'nün asker abilerine operasyon

Bir operasyonda FETÖ'nün 'mahrem asker abileri'ne yapıldı.

Konya merkezli 27 ilde yapılan soruşturma kapsamında 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "anayasayı ihlal", "yasama organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanmak isteyen ve bildiklerini anlatan 328 kişinin ifadeleri doğrultusunda soruşturmaya yön verildi.

Yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen örgütün "mahrem asker abileri" deşifre edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan 115 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 27 ilde gerçekleştirilecek operasyon için bu sabah harekete geçti.

Devam eden operasyonda, 30 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Haklarında yakalama kararı bulunanlardan 22'sinin başka illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi. Emniyet ekipleri, örgütün mahrem asker abi yapılanmasının da şemasını çıkardı.

zonya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki askerlerden sorumlu kişinin, örgütün "müdür" diye tabir ettiği "Nedim" kod adlı F.A.G'nin olduğu ifade edildi. Öğretmen olan ve üç yardımcısı bulunan F.A.G'nin, üs komutanı yetkisinde olduğu öğrenildi.

Müdür yardımcılarının altında askeri personelden sorumlu "asker abisi" ya da "öğretmen" denilen kişilerin yer aldığı bildirdi. Kod adı bulunan şüphelilerin, darbe kalkışmasına iştirak edenleri özel olarak yetiştirdiği bildirildi.

Asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü olarak görev yapan şüphelilerin, darbe girişimine iştirak eden askeri personelin öğrenimlerinden, örgüt yapılanmasının ideolojisi doğrultusunda eğitilmelerinden ve yetiştirilmelerinden birinci derecede sorumlu oldukları kaydedildi.