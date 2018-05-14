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2 bin 400 kişi seyyar sandıkta oy kullanacak

24 Haziran seçimlerinde engelli ve yatağa bağımlı hastalar için ilk kez uygulanacak seyyar sandık uygulamasından yararlanmak amacıyla yaklaşık 2 bin 400 seçmen başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen seçmenler, sandıkların getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:22
2 bin 400 kişi seyyar sandıkta oy kullanacak

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Bu seçimlerde ilk kez engelli ve yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, engelli beyan formu ile bir yakını aracılığıyla yapacakları başvuru süresi 12 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de sona erdi.

Bu sürede, seyyar sandıkta oy kullanmak için yaklaşık 2 bin 400 seçmen başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen seçmenler, sandıkların getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek. Seçmenin bu şekilde oy kullanabilmesini sağlamak için seyyar sandık kurulları oluşturulacak. İlçe seçim kurulu başkanı, ulaşım, seyyar sandık sayısı, sabit sandık kurulan binaların konumu ve sandık sayılarını dikkate alarak, seyyar sandık kurulu ile sabit bir sandık kurulunu ilişkilendirecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, yerleşim yeri adresleri esas alınarak kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan seyyar sandık kurulu başkanlarını belirleyecek. İlçe seçim kurulu başkanı, o ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden son seçimlerde en çok oy almış 5 siyasi parti tarafından kendilerine bildirilen birer asıl ve birer yedek üye isimleri arasından seyyar sandık kurulu üyelerini tamamlayacak.

Seyyar sandık kurulları tarafından oyun gizliliğini sağlamak amacıyla getirilen seyyar oy kabinleri, seçmenin rahat oy kullanmasını sağlayacak. Kurul görevlileri, seyyar sandıktan çıkan zarfları sayarak önceden ilişkilendiren sabit sandık kuruluna teslim edecek. Seyyar sandık kabini, yatağa bağımlı seçmenin evinde gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştirilecek. Seçmenin adresinde bulunmaması ya da makul sürede kapının açılmaması durumunda, seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek. Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa, bir yakının yardımıyla oy kullanabilecek. Oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Oy verme bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık listesinde yer almasına rağmen adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak. AA
 

Anahtar Kelimeler:
SandıkSeçimSeyyarOy
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