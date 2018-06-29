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2 bin kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şubesi tarafından doğaya törenle 2 bin kınalı keklik bırakıldı

29 Haziran 2018 Cuma 18:01
2 bin kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şubesi tarafından doğaya törenle 2 bin kınalı keklik bırakıldı. Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesindeki törende konuşan Kaymakam Avni Kula, doğayı ve hayvanları sevmenin ve korumanın insanlık görevi olduğunu söyledi. Doğayı ve canlıları koruma anlamında herkese görev düştüğünü hatırlatan Kula, "Bugün çok güzel bir iş icra ediyoruz.

Kınalı keklikleri doğal yaşama bırakıyoruz. Doğaya bıraktığımız bu keklikler inşallah doğal yaşama ayak uydurur ve burada çoğalırlar" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ömer Arslan da bu tür projelerin doğal hayatı desteklemek amacıyla  gerçekleştirildiğini belirtti. Törene Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kurt, Avcılık Derneği Başkanı Ahmet Ateş ve mahalle sakinleri katıldı. Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte keklikler doğaya salındı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Keklik
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