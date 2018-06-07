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2 terörist etkisiz hale getirildi  

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl bir asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

07 Haziran 2018 Perşembe 18:17
2 terörist etkisiz hale getirildi  

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 güvenlik görevlisini şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmalarına istinaden Hani ilçesi Aşağıturalı köyü mülki sınırları içerisinde operasyonel faaliyet yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan operasyonda bugün bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığına dikkat çekilerek, “Temas neticesinde, Hani-Topçular köyü karayolu güzergahındaki Şekale Tepe mevkiinde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve Gönüllü Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in 19 Mart 2018 günü şehit edilmeleri, aynı mevkide 42 DFL 52 plakalı kamyonun 29 Mayıs 2018 günü yakılması ve Topçular-Yukarıturalı köyü yol ayrımı bölgesinde Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel’in 30 Mayıs 2018 günü şehit edilmesi olaylarının failleri olan 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet dolu M-16 piyade tüfeği, (4) adet dolu AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası ve 1 adet el dürbünü ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristlerle işbirliği yapan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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