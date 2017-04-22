Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, Keşan ilçesi Yenimucahir beldesinde icra edilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 2 ton canlı midye ele geçirildi. Öte yandan, İpsala ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir başka araç içerisinde ise piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan 173 adet kaçak batarya, şarj cihazı, hafıza kartı gibi cep telefonu malzemesi ele geçirildi. İHA
2 ton canlı midye ele geçirildi
Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 2 ton canlı midye ele geçirildi
22 Nisan 2017 Cumartesi 16:32
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