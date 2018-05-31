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20 bin 500 Suriyeli ülkesine gitti

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan dönüşleri devam ediyor

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:38
20 bin 500 Suriyeli ülkesine gitti

Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan 74 bin Suriyeli sığınmacıdan 20 bin 500’ü ülkesine döndü. Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini tamamlayan Suriyelilerin, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocuklarının da eksik aşıları tamamlanıyor. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel olarak ilgilenirken bazı sivil toplum kuruluşları da su dağıtımı yaptı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine gönderildi. Bayramlaşmak amacıyla Suriye’ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00’de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00’de tamamlanacak.

AA

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