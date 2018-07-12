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20 yıl sonra intikam alındı

Bitlis’te 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer Açar olduğu belirlendi. Terörist Açar’ın 1998’de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği saldırının faili olduğu tespit edildi

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:43
20 yıl sonra intikam alındı

Bitlis’te 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer Açar olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran’da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, “Aranan terörist” listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğu tespit edildi.

Açar’ın, 27 Kasım 1998’de Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlendi. Sefer Açar’ın üzerinde, “Herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır 11-27-1998” notu yazılı, 1998’de tedavülde olan “500 bin lira”yı saldırının hatırası olarak 20 yıldır sakladığı anlaşıldı. Terörist Açar, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme gibi toplam 18 suçtan aranıyordu.

Bitlis’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bu arda Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Sehi Ormanları bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Vali Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun detaylarının İçişler Bakanlığınca paylaşıldığını belirtti. Hizan ilçesi kırsalında 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin  “Aranan terörist” listesinin kırmızı kategorisinde yer aldığını anımsatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

“Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi. Onlardan birini bakanlığımız kamuoyuyla paylaştı. Bir teröristin kırmızı listede olduğu kesinleşti. Terörle mücadelemiz etkili şekilde devam ediyor. Bu sabah yine Sehi Ormanları diye tabir edilen bölgede devam eden operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan biri yaralı. Bitlis’in huzurunu ve güvenini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Vatandaşımızın bunu artık böyle bilmesi lazım. Vatandaşımız huzurlu şekilde ilimizin en ücra köşesine kadar gideceği ortamı ve iklimi yaşıyor. Gördüğünüz gibi gece gündüz demeden güvenlik güçlerimiz bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Allah’a şükürler olsun gelinen noktada Bitlis’imizin huzur, güven ve emniyet şehri olduğunu da gösteriyor.” HABER MERKEZİ

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