2016 yılında Irak'ta 125 gazeteci öldürüldü

Irak Başbakanlık Danışma Komisyonu'nun düzenlediği, Irak Adalet Bakanı Yardımcısı ve UNESCO Ofisi Direktörü Louise Haxthausen'ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Irak Gazeteciler Sendikası'nın da katıldığı toplantıda UNESCO Direktörü Haxthausen, Irak ile ilgili raporunu teslim etti.



Haxthausen, "Bu rapor, özellikle Irak'ta ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün korunması için çok önemli bir dönüm noktasıdır" dedi. Haxthausen, "Biz bu başarıyı memnuniyetle karşılıyor ve ülkedeki ifade özgürlüğüne saygıyı daha da güçlendirmek için Irak makamlarıyla ve medya mesleğiyle çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Irak Adalet Bakanı Yardımcısı Huseyin el Zuhayri de UNESCO'nun çalışmalarına övgüde bulundu ve "Irak gazetecilerin güvenliğini sağlamak için çabaları hızlandırdığı dönüm noktasında.



Bizler gazetecilerin öldürülmesi hakkında kamuoyuna bilgi vermek ve artan adli takipleri teşvik etmek için kararlıyız " dedi. Irak, Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yayınlanan 2017 Basın Özgürlüğü Endeksinde 158. sırada yer alarak dünyadaki en tehlikeli ülkelerden biri olarak gösteriliyor. HALİL MEMİŞ