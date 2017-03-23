Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilebilmesinin önünün açıldığı anımsatıldı.

Değişiklikle son üç yılda ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hükme bağlandığı belirtildi. “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın” Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilen açıklamada, anılan karar kapsamında, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında (10 milyon dolar dahil) 1, 10 milyon dolar üzeri ile 25 milyon dolar arasında 2, 25 milyon dolar üzeri ile 50 milyon dolar arasında 3, 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında 4, 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. 22

bin ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi kararıyla ilgili açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, yeşil pasaport alacak Türk ihracatçısının seyahatlerinde hız ve özgürlük kazanacağını bildirdi.

Ünlütürk, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Ekonomi Bakanlığı'nın 15 gün içinde yeşil pasaport alma hakkına sahip firmaları Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ve İhracatçı Birliklerine ileteceğini belirtti. Bu sürecin sonunda yeşil pasaport başvurularının kabul edilmeye başlanacağını kaydeden Ünlütürk, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak için pazar çeşitlendirmesinin şart olduğunu ifade etti.

AA