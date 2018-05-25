YENİ MESAJ/İSTANBUL

24 Haziran erken seçimine doğru geri sayım sürerken Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) seçime katılmama kararı gündemdeki yerini koruyor. Parti yöneticileri seçime katılmama kararının gerekçelerini kamuoyuna anlatmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de BTP Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil. Katıldığı TV programında, "BTP, 24 Haziran'daki seçimlere girmeme kararı aldı, çünkü ortada bir seçim falan yok" diyen Kotil, "24 Haziran bir projedir. Görüntüde, Millet İttifakı parlamenter sistemi geri getirecek, federatif yapıya dur diyecek bir yapıyla yola çıktı. Bakın CHP yıllardır neden iktidar olamıyor? Bu sorunun cevabı çok basit.

Ortadoğu'yu ve ülkemizi yönetmek isteyenlerin kullandığı bir teori var. Nedir? Kaostan bir düzen üretmek. Toplumu değişik kimliklerle ayrıştırırsınız, bu kimlikleri kapıştırırsınız ve buradan elde edilen enerji ile ülkeyi yönetirsiniz.

Yıllarca bu ülkede muhafazakâr insanlara Atatürk dinsiz, onun kurduğu CHP dinsiz dedirttiler ve toplumu ayırdılar. Alevi-Sünni dediler ayırdılar toplumu. Şimdi bu ayırımı yaptıktan sonra bunları birbirine düşürürsün ve buradan iki tarafı da idare ederek ülkeyi yönetirsin" dedi.

‘En çok Haydar hocadan korkuyorlar’



"Bu Hacivat-Karagöz oyunuyla ülkeleri yönetenlerin en çok korktuğu şey birlik ve beraberliktir. Bu sağlandığı gün eller kırılır" diyen Selim Kotil, ‘Peki Haydar hoca kim’ sorusunu sordu ve şöyle devam etti: "Bu birlik ve beraberliği başaracak olan tek adam. O yüzden Türkiye üzerinde hesabı olanların korktuğu tek adam Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Çünkü O dünya dengelerini değiştirdi, şimdi sıra Türkiye'de. Haydar Hoca 'Hoş Geldin Atatürk, hoş geldin birlik ve beraberlik, hoş geldin kardeşlik, hoş geldin zenginlik ve güle güle fitne' demektir. "

‘Kılıçdaroğlu AKP'ye mi çalışıyor?’

Konuşmasında, "Haydar Hoca gerçek Atatürk'ü, dindar Atatürk'ü ortaya koyunca dinsiz Atatürk fitnesi yıkıldı" diyen BTP Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil sözlerini şöyle sürdürdü: "Dindar kesimle Atatürk ve CHP'nin buluştuğu bir süreç CHP'yi açık ara iktidara taşır. Haydar Hoca demek CHP için tek başına iktidar demekti. Bunu hiçbir CHP'li asla geri çevirmez, taban, teşkilat ve yönetim de o yüzden geri çevirmiyor.

Şimdi soru şu; Sayın Kılıçdaroğlu, sen CHP'ye mi çalışıyorsun yoksa AKP'ye mi çalışıyorsun? Millet İttifakı’nda Haydar Hocanın olması demek ittifakın iktidar olması demekti. Bunu geri çevirmek ancak bir proje sonucu olabilir. Eğer bu geri çevrilmeseydi ortada bir seçim vardı, bir mücadele vardı. Bu mücadele içinde de biz sonuna kadar olacaktık ve Millet İttifakı iktidar olacaktı ama baktık ki bu bir projeymiş."

