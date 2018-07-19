25 bin 500 kişilik polis alımı gündemde

Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul’da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29.2 toplamda ise yüzde 17.2 azalma oldu. Suçların aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettik.

Yani, adımlar atıyoruz, attığımız adımların karşılığını da huzur olarak, asayiş olarak, can ve mal emniyeti olarak görüyoruz ve elbette ki terörle mücadele. Var gücümüzle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava araçları, yeni personeller alıyoruz ve bunların bütün alanlarını sıkıştırıyoruz."

AA