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255 bin Suriyeli geri döndü

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da yaptığı açıklamada, son iki yılda 255 bin 300 Suriyelinin geri döndüğünü ifade ederek, "Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler" dedi

09 Eylül 2018 Pazar 17:19
255 bin Suriyeli geri döndü

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da yaptığı açıklamada, son iki yılda 255 bin 300 Suriyelinin geri döndüğünü ifade ederek, "Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler" dedi. Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bugün 3 milyon 550 bin Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Bunun 185 bini bugün kamplarda. Biliyorsunuz 220 bini kamplardaydı ve bunun 35 binini daha kamplardan normal yaşantıya aldık çünkü bu kampların bir bölümü çadır kamplardı ve artık sürelerini, zamanlarını doldurmuşlardı. Gayet insanı koşullarda bütün dünyanın da hayranlıkla takip ettiği koşullarda bunu sağlıyoruz."

Soylu, istatistiki bilgileri paylaşarak, "2015 yılında Türkiye'den, batı sınırlarımızdan Yunanistan'a geçen, kaçan düzensiz göçmen sayısı ortalama günde 6 bin 800'dü. Bugün ise 79 civarında. Aslen dünyaya ait görevlerimizi de komşularımıza ait görevlerimizi de ve aynı milletten olan insanlara ait görevlerimizi de aynı ölçüde yerine getiriyoruz" dedi.

Soylu, Suriye'nin İdlib kentindeki durumla ilgili, "Bizim derdimiz insaniliğimizdir. Bu konudaki iddiamızı da devam ettiriyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Oradan saldırılarla başlayacak bir göç dalgasının sorumluluğu bize ait değildir. Bu da açık ve nettir. Biz bu insaniliğimizden vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu. AA

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