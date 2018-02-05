Yeni Mesaj Gazetesi tarafından düzenlenen ve artık bir hafta sonu klasiği haline gelen Atatürk Vatandır Sempozyumlarına bu sefer Malatya ev sahipliği yaptı.

Sempozyuma Malatya halkının ilgili büyük oldu. Saygı duruşu, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim ile başlayan sempozyum iki oturum halinde yapıldı.

Oturum konuşmalarından önce selamlama konuşmaları yapıldı. Yeni Mesaj gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi, "Askerimiz Afrin'de operasyonda. Allah yardımcıları olsun, dualarımız onlarla" dedi.

27 Şubat'ta imza töreni

Konuşmasında bir müjde de veren Sabri Terzi, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın 27 Şubat'ta İstanbul'da Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabının imza törenini yapacağını söyledi.

Konuşmasında Sabri Terzi, "Prof. Dr. Haydar Baş, 'Bizim dostluğumuz topraklarımız üzerinde hesabı olmayan devletlerledir. Dolayısıyla Suriye, Irak, İran bizim kardeşimiz, Rusya bizim müttefikimiz' demişti. Ne dediniz? 'Haydar Hoca Rusçu oldu ' dediniz. Haydar Hoca Ehl-i Beyt'e davet ettiğinde ‘Haydar Hoca Alevi oldu’ dediniz. Ama bugün hepiniz Rusçu oldunuz. Haydar Hoca hiç bir zaman Rusçu olmaz. Haydar Hoca sonuna kadar Müslüman Türk kimliğine sahip bir insandır. İstanbul'da Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabının imza törenini yapacak. Haydar Hoca 27 Şubat 2013'te Rusya Parlamentosu Duma'da 4.5 saat kendi tezi Milli Ekonomi Modeli'ni sundu ve LDP Genel Başkanı Jirinovski ayağa kalktı ve 'Ne Mutlu Türküm diyene' dedi. O elin Rusuna Ne Mutlu Türküm diyene dedirtti, sen ise Müslüman’ın boğazını kesenlere çanak tuttun. O yüzden şimdi gelin Haydar Baş'a da, Mustafa Kemal Atatürk'e de, Kuvayı Milliye’ye de hakkını verin" dedi.

Haydar Baş, Putin’in Davetlisi Olarak Rus Meclisi Duma’da Konuştu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma’dan gelen davet üzerine Moskova’ya gitti.

Rusya’nın önde gelen partilerinden Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski tarafından karşılanan Haydar Baş, Duma’da Rusya tarafından uygulanan Milli Ekonomi Modeli’ni anlattı. İlk kez bir Türk siyasinin ekonomi brifingi verdiği Duma’daki konuşmayı çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve ekonomi öğrencisi de takip etti. Haydar Baş konuşmasında şunları söyledi:

"İktisat literatürüne sunduğumuz Milli Ekonomi Modeli Rusya başta olmak üzere yaklaşık 120 ülkede kısmen de olsa uygulanmaktadır. Milli Ekonomi Modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Globalizmin ekonomik ayağını oluşturan kapitalist sistemin dünyaya kan ve göz yaşından başka bir şey getirmediği ortadadır. Ülkelerin çözüm olarak kabul ettiği Milli Ekonomi Modeli sürekli büyümeyi temin etmesi, adil bir gelir dağılımını sağlaması, tam istihdamı temin etmesi, yani işsizliği önlemesi ile insanlığa tek kurtuluş formülüdür. Milli Ekonomi Modeli’nin en önemli özelliklerinden biri globalizmin karşısında devletlerin ayakta durmalarını temin edebilecek formülleri içermesidir. Bize göre devletin gelir kaynakları sadece vergiler değildir. Vergilerin yanı sıra senyoraj hakkının mutlak surette devreye konması, madenlerin devlet millet ortaklığıyla işletilmesiyle elde edilecek kârın devlet hazinesine bırakılması devletin gelir kaynakları arasındadır."

"Rusya Haydar Baş’ın Modeli İle Ayağa Kalktı"

Yaklaşık 5 saat süren özel oturumda Rus siyasetçi ve ekonomistler de söz aldı. Toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Prof. Dr. Andrei Korotkoi şunları söyledi:

"Milli Ekonomi Modeli Rusya’nın iktisadi bağımsızlığını sağlıyor ve sürekli büyüme ile insana adaletli yaklaşmayı getiriyor. Bu modelin temelinde adalet yatmaktadır ki, bu da Ruslar için uygundur. Bu model sadece milli değil, uluslararası tüm seviyelerde uygulanabilir. Milli Ekonomi Modeli Rusya’nın istediği kalkınmayı sağlamaktadır. Eski ekonomi modelleri ömrünü tamamlamıştır ve yeni bir ekonomi modeline ihtiyaç vardır; o da MEM’dir. Rusya olarak MEM ile başarıya ulaşacağız."

Rusya Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Valery Lebedev ise, "Milli Ekonomi Modeli’ni kongrelerde çok okudum. Bu tezde esrarengiz kodlar var. Her okuyuşta yeni bir kod ile karşılaşıyorum. Modelde meseleleri çözen, problemleri halleden pek çok kod saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar var. Rusya’nın buna ihtiyacı var” derken, Rusya Bilimler Akademisi Üyesi Viktor Volkonsky de, "Rusya’yı ekonomide düzlüğe çıkarmak için Haydar Baş’ın modelinden çok istifade ettik" ifadelerini kullandı.

Rusya LDPR Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Vladimir Lisiçkin ise, "Bu tezin Rus Parlamentosu Duma’da görüşülmesi tarihi bir olaydır. Milli Ekonomi Modeli ekonomide temel sistemlerden biridir. Milli Ekonomi Modeli ve sosyal devlet milli devlet tezleri ülkelerin kalkınması için temel kaynaktır” dedi.

Haydar Baş-Jirinovski Görüşmesi

Özel oturumun ardından BTP lideri Haydar Baş, LDPR lideri Vladimir Jirinovski ile makam odasında bir süre görüştü. Samimi bir havada geçen görüşmeye Jirinovski’nin sözleri damga vurdu. Rus siyasetçi, BTP liderine şunları söyledi:

"Duma’daki konuşmanız çok enteresandı. Hepimiz büyük bir memnuniyetle sizi dinledik. Şimdiki kriz ortamında bence bu konuşmanız faydalı oldu. Modelinizi Rusya Bilimler Akademisi’nde de konuşacağız. Biz Prof. Lisiçkin ile beraber sizin hem bilim alanında yaptığınız çalışmalarınızı hem de politikalarınızı desteklemeye hazırız."

“Ne mutlu Türküm diyene”

Görüşme sırasında zaman zaman Türkçe de konuşan Jirinovski, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk gençlerine, “Dünyanın neresinde olursa olsun genç Türkler ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demeli” tavsiyesinde bulundu.

Haydar Baş’ın parlamentoya girdiği kapı bugüne kadar yabancı misafirler arasında sadece Çin Devlet Başkanı için açılmıştı.