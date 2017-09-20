Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
105324
ALTIN
146.495
DOLAR
3.4720
STERLİN
4.7106
EURO
4.1670

3 bakanlık birden çalışıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, okul servislerine ilişkin çalışmanın cuma gününe kadar süreceğini belirterek, ‘Yeni yönetmelikle ilgili üç bakanlık üzerinde çalışıyoruz’ dedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:27
9 Okunma
3 bakanlık birden çalışıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Okul servislerine yönelik çalışmada gelinen noktaya ilişkin soruya Arslan, servislerle ilgili Servis Taşıma Yönetmeliği'nin hem öğrenci hem de çalışanları taşıyan servisler için geçerli olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, araçlar, araç sürücüleri ve hosteslere yönelik kriterler, İçişleri Bakanlığının servis araçlarının denetlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının ise okul idareleri ile okul aile birliklerinin bu işin içinde nasıl yer alacağına ilişkin düzenleme yaptığını anlatan Arslan, üç bakanlığın ortak yürüttüğü bu alanda denetimlerin sağlıklı olması, herhangi bir aksaklık ve eksiklik yaşanmaması adına görev paylaşımı içinde tek merkezden hareket ediliyor gibi servislerin denetlenmesi, öğrencilerin taşınması için titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Arslan, cuma gününe kadar sürecek söz konusu çalışmanın tamamlanmasının ardından bakanlar seviyesinde konu ele alınarak nihai halin verileceğini ifade etti.

Mavi Balina isimli oyun
İntiharlara neden olduğu iddia edilen Mavi Balina isimli oyunun engellenmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine de Arslan, bu oyunda zararlı içerikler bulunduğunu, oynayanların zarar gördüğünü ve çocukların psikolojisinin bozulması dahil birçok olumsuz sonuçlar doğurduğunu bildiklerini söyledi.

Bu tür oyunların yasaklanabileceğine dikkati çeken Arslan, ancak bu oyunda kişilerin birbiri ile irtibat kurup link oluşturması nedeniyle müdahalede bulunulamadığını anlattı. Arslan, internet servis sağlayıcıların bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması için zaten düzenleme olduğunu ve bu konuda onları tekrar uyardıklarını ifade etti. Fiilen sahada bu oyunun nasıl engellenebileceği noktasında da BTK ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün birlikte çalışma yaptığını bildiren Arslan, "Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın, servis sağlayıcılardan başlayarak bu oyunu oynamasının engellenmesi. Velilerden de istirhamımız, bu tip oyunların oynandığını, bu tip oyunların oynatıldığını duyarlarsa, bu konuda gerekli bildirimleri yapmaları. Topyekun mücadele ile bu tip zararlı içerik içeren oyunları da engellemiş oluruz." dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaUlaştırmaDenizcilikHaberleşmeBakanOkul Servisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habur tatbikat üçüncü gününde
Habur tatbikat üçüncü gününde
Macron: Benim düşmanım 'IŞİD' Esad değil
Macron: Benim düşmanım 'IŞİD' Esad değil
Kuvvet Komutanları Çankaya Köşkü'nde
Kuvvet Komutanları Çankaya Köşkü'nde
S-400 yetenekleriyle dikkati çekiyor
S-400 yetenekleriyle dikkati çekiyor
AKParti'den kafa karıştıran 'Barzani' açıklamaları
AKParti'den kafa karıştıran 'Barzani' açıklamaları
32 ilde FETÖ/PDY operasyonu
32 ilde FETÖ/PDY operasyonu
New York'ta kritik günler
New York'ta kritik günler
Barzani'ye Türkiye 'dur' diyebilir!
Barzani'ye Türkiye 'dur' diyebilir!
Tüketiciyi aldatanlara daha az ceza yolda
Tüketiciyi aldatanlara daha az ceza yolda

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim