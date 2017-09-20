3 bakanlık birden çalışıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Okul servislerine yönelik çalışmada gelinen noktaya ilişkin soruya Arslan, servislerle ilgili Servis Taşıma Yönetmeliği'nin hem öğrenci hem de çalışanları taşıyan servisler için geçerli olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, araçlar, araç sürücüleri ve hosteslere yönelik kriterler, İçişleri Bakanlığının servis araçlarının denetlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının ise okul idareleri ile okul aile birliklerinin bu işin içinde nasıl yer alacağına ilişkin düzenleme yaptığını anlatan Arslan, üç bakanlığın ortak yürüttüğü bu alanda denetimlerin sağlıklı olması, herhangi bir aksaklık ve eksiklik yaşanmaması adına görev paylaşımı içinde tek merkezden hareket ediliyor gibi servislerin denetlenmesi, öğrencilerin taşınması için titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Arslan, cuma gününe kadar sürecek söz konusu çalışmanın tamamlanmasının ardından bakanlar seviyesinde konu ele alınarak nihai halin verileceğini ifade etti.

Mavi Balina isimli oyun

İntiharlara neden olduğu iddia edilen Mavi Balina isimli oyunun engellenmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine de Arslan, bu oyunda zararlı içerikler bulunduğunu, oynayanların zarar gördüğünü ve çocukların psikolojisinin bozulması dahil birçok olumsuz sonuçlar doğurduğunu bildiklerini söyledi.

Bu tür oyunların yasaklanabileceğine dikkati çeken Arslan, ancak bu oyunda kişilerin birbiri ile irtibat kurup link oluşturması nedeniyle müdahalede bulunulamadığını anlattı. Arslan, internet servis sağlayıcıların bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması için zaten düzenleme olduğunu ve bu konuda onları tekrar uyardıklarını ifade etti. Fiilen sahada bu oyunun nasıl engellenebileceği noktasında da BTK ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün birlikte çalışma yaptığını bildiren Arslan, "Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın, servis sağlayıcılardan başlayarak bu oyunu oynamasının engellenmesi. Velilerden de istirhamımız, bu tip oyunların oynandığını, bu tip oyunların oynatıldığını duyarlarsa, bu konuda gerekli bildirimleri yapmaları. Topyekun mücadele ile bu tip zararlı içerik içeren oyunları da engellemiş oluruz." dedi.

AA