3 kişinin öldüğü olayın zanlısı tutuklandı

Kumtarla köyünde gerçekleştirilen kına sonrası 3 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Erdem A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Tutuklanması istemiyle Cumhuriyet Savcılığı'ndan nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erdem A., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanması istemiyle Cumhuriyet Savcılığı'ndan nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erdem A., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.