Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 kişinin öldüğü olayın zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ta kına gecesi sonrasında 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı olayda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bu haber kez okundu.

3 kişinin öldüğü olayın zanlısı tutuklandı
Kumtarla köyünde gerçekleştirilen kına sonrası 3 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Erdem A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanması istemiyle Cumhuriyet Savcılığı'ndan nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erdem A., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
3 Kişinin öldüğü Olayın Zanlısı Tutuklandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100