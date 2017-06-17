3 yılda 400 bin öğrenci okuldan kaydını sildirdi

Bakanlık tarafından 2015, 2016 ve 2017 yılı verileri paylaşıldı. Kaydını ekonomik nedenlerle sildiren öğrencilere ilişkin ise herhangi bir veri paylaşılmadı. Nazlıaka’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelttiği bilgi edinme talebine Bakanlık tarafından verilen cevaplara göre; 2015, 2016 ve 2017 yılının eğitim döneminde toplamda 386 bin 507 öğrenci çeşitli nedenlerle bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Nazlıaka, öğrencilerin en büyük sıkıntısının ekonomi, barınma gibi sebeplere dayandığının altını çizerek şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı ayrıntılı bilgi vermekten kaçınsa da on binlerce öğrenci yurt ve kalacak yer sorununu çözemediği ya da eğitimi sürdürecek maddi olanaklara sahip olmadığı için üniversite eğitimine son vermektedir. Son iki yılda ve 2017 yılının şimdiye kadar olan döneminde yükseköğretimden kaydını sildiren 400 bine yakın öğrenci gibi bir rakam ülkemizin geleceği için kaygı verici bir tablodur. Bu nedenle eğitimine ailelerinin uzağında eğitim gören öğrencilerin yaşadığı sorunlar, acilen çözülmelidir. AKP iktidarının kendi kurumları tarafından hazırladığı bu verileri dikkate alması ve geleceğimizin teminatı gençlerin eğitimi ile ilgili açıkça görünen bu sorunun üstüne gitmesi asli görevleri arasındadır.” HABER MERKEZİ