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30 milyar doları üzerine geçirdi

Tayland'da 2016'da 70 yıl iktidarda kalan babasının ölümüyle tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin en az 30 milyar dolarlık mal varlığını üstüne geçirdi

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:21
30 milyar doları üzerine geçirdi

Tayland'da 2016'da 70 yıl iktidarda kalan babasının ölümüyle tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin en az 30 milyar dolarlık mal varlığını üstüne geçirdi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Kraliyet Mülkiyet Bürosu'ndan hafta sonunda yapılan açıklamada büronun yönettiği tüm varlıkların Kral'ın üstüne geçirildiği ve varlıkların Vajiralongkorn'un kişisel servetiyle birlikte yönetileceği duyuruldu. Kral Maha Vajiralongkorn geçen yıl büronun yönetimini doğrudan kendisine bağlamıştı.

Vajiralongkorn'ın babası Kral Bhumibol Adulyadej 30 milyar doları aşkın servetiyle Forbes Dergisi'nin en zengin kraliyet ailesi mensupları listesinde birinci sıradaydı. Kraliyet Mülkiyet Bürosu'nun iki büyük şirketteki hisseleri de yeni kralın üstüne geçirildi. Büronun yönetimindeki mal varlıkları vergiden ve gümrükten muaf tutuluyordu. Ancak bu varlıkların şimdi kişisel servet olarak sınıflandırılması nedeniyle vergiye tabi olacağı belirtiliyor.

Kral Maha Vajiralongkorn Vajiralongkorn tahta çıktıktan sonra büroya kendine yakın isimleri atamıştı. 1987'den beri büronun başkanı olan Chirayu Israngkun Na Ayuthaya'nın yerine Hava Kuvvetleri Komutanı Satitpong Sukvimol getirilmişti. Kraliyet Mülkiyet Bürosu'nun yönetiminde Bangkok'taki emlakla, Siam Commercial Bank ve yapı malzemeleri şirketi Siam Cement de bulunuyor. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Tayland
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