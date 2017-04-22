300 yıllık gelenek yaşatılıyor

Unutulmaya yüz tutan kültürlerini yaşatmak isteyen Aydınlı Yörükler, mahalle mahalle gezerek sundukları tiyatro oyunuyla kendilerine has kına gecesi geleneklerini canlandırıyor. Germencik Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyesi 20 gönüllü Yörük, kültürlerini yeni nesillere aktarmak için adeta "tiyatro oyuncusu" oldu. Yörüklerin yaşadığı mahallelere giderek geleneklerini tiyatro oyunu halinde anlatmaya karar veren gönüllüler, bu yolla 300 yıllık kına gecesini yaşatmayı hedefliyor. AA