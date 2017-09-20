32 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, Türk Silahla Kuvvetlerine (TSK) yerleşen askeri personellere 'mahrem imamlık' yaptığı iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 30’u yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'de TSK'ya personel yerleştirdiği, ‘mahrem imam’ olduğu iddia edilen 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Konya merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi.

Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 125 kişiden 30’u yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 95 kişiyi ise yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de 83 gözaltı

Öte yandan İzmir'de FETÖ'nün eğitim ve mali yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerinde çalıştıkları belirlenen 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Menemen, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Torbalı, Tire, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu arada gözaltına alınanlar arasında örgüt üyesi oldukları iddia edilen öğretmenlerin yanı sıra 2015 yılında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürü de bulunuyor.

HABER MERKEZİ