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343 göçmen kaçakçısı cezaevinde

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerindeki tutuklu göçmen kaçakçısı sayısının 343 kişi olduğunu açıkladı.

03 Ekim 2017 Salı 17:34
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343 göçmen kaçakçısı cezaevinde

Adalet Bakanı Gül, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in göçmen kaçakçılarla ilgili yazılı soru önergesine cevap verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerinde göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunanların sayısını açıkladı. Bakan Gül, 2015 yılında 530, 2016 yılında ise 343 kişinin göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğunu bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in göçmen kaçakçılarla ilgili yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Gül, "5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79. maddesinde yer alan göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında, ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu sayısının 2015 yılında 530, 2016 yılında 343 olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ

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