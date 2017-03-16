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3.5 milyar dolara sigortalandı

Türkiye'nin son yıllardaki en önemli projeleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, bir diğer adıyla İzmit Körfez Geçişi Köprüsü, dünyanın lider sigorta ve reasürans brokerliği şirketlerinden Marsh Türkiye aracılığıyla sigortalandı

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3.5 milyar dolara sigortalandı
Marsh Türkiye, Osmangazi Köprüsü’nün, işletme aşamasında ise yaklaşık 3.5 milyar dolarlık sigorta işlemine aracılık etti. Sigorta kapsamında deprem dâhil doğal afetler, yangın, hırsızlık, tasarım hataları, inşaat riskleri yer alıyor. Sigorta bu risklere ek olarak teröre karşı temainat da sağlıyor. Poliçe köprü ile birlikte bağlantı yollarını da kapsıyor. İkinci fazın inşaatının tamamlanması ile toplam yatırım bedeli 6 milyar dolara kadar çıkacak olan proje, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dâhil), 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğuyla dikkat çekiyor. HABER MERKEZİ

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3.5 Milyar Dolara Sigortalandı
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