35 yılda Meclis’te 116 soruşturma önergesi verildi

Önergelerden 90'ı reddedildi; 8'inden Yüce Divana sevk kararı çıktı; 15 önerge işlemden kaldırıldı. Meclis soruşturması, mevcut düzenleme ile görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında TBMM'nin üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebiliyor.

Hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli oyla karar veriliyor. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmanın yürütülmesi görevi, Genel Kurulda yapılacak ad çekilerek kurulan 15 kişilik bir komisyona veriliyor. Komisyonun çalışmaları gizli yürütülüyor.

Bu komisyona kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamıyor. Genel Kurulda görüşmelerin ardından Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanırken, Yüce Divana sevk kararı ise ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabiliyor. 1982 yılından bu yana TBMM Başkanlığına 116 soruşturma önergesi verildi. Bu önergelerden 90 tanesi reddedildi. 8'inden Yüce Divana sevk kararı çıkarken, 15 önerge yeter sayı olmadığı veya kalmadığı için işlemden kaldırıldı.

2 önerge de benzer yöndeki diğer önergelerle birleştirilirken, bir önerge de geri alındı. Soruşturma önergelerinden 30'u, AK Parti'nin iktidara geldiği 22. dönemden bugüne verildi. Bu dönemde, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski Devlet Bakanları Recep Önal, Güneş Taner, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanları Koray Aydın ve Yaşar Topçu, Yüce Divana sevk edilmişti.

AA