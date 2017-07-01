Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

37 eski askerde ‘ByLock’ çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'de bulunan karargahındaki olaylara ilişkin iddianamede, örgütün sivil imamları ile karargahta kritik konumdaki rütbelilerin de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin "ByLock" kullanıcısı oldukları yer aldı

Bu haber kez okundu.

37 eski askerde ‘ByLock’ çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin, 244 kişi hakkında düzenlenen iddianamede şüphelilere, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçları yöneltildi. Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün hücre yapılanması ve üyelerinin kamu kurumlarına nasıl sızdıklarına dair geniş bilgiye yer verildi. İddianamede, devletin istihbarat birimleri tarafından tespit edilmemeleri için örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme özelliğine sahip "ByLock" programını kullandıkları vurgulandı.Söz konusu programın mesaj içerikleri ve internet trafiğine göre kullanıcının örgüt içindeki konumunun belirlenebildiği belirtilen iddianamede, 3'ü sivil 40 şüphelinin aktif şekilde "ByLock" kullanıcısı oldukları kaydedildi. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
37 Eski Askerde ‘ByLock’ çıktıFetullahçı Terör Örgütü15 TemmuzDarbeBeştepeJandarma Genel KomutanlığıSivil ImamRütbeliler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100