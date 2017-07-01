37 eski askerde ‘ByLock’ çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin, 244 kişi hakkında düzenlenen iddianamede şüphelilere, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçları yöneltildi. Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün hücre yapılanması ve üyelerinin kamu kurumlarına nasıl sızdıklarına dair geniş bilgiye yer verildi. İddianamede, devletin istihbarat birimleri tarafından tespit edilmemeleri için örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme özelliğine sahip "ByLock" programını kullandıkları vurgulandı.Söz konusu programın mesaj içerikleri ve internet trafiğine göre kullanıcının örgüt içindeki konumunun belirlenebildiği belirtilen iddianamede, 3'ü sivil 40 şüphelinin aktif şekilde "ByLock" kullanıcısı oldukları kaydedildi. AA