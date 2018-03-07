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38 hane evlerini boşaltıyor

Kirazlık Köprü Barajı bölgesinde daha önce kamulaştırılan bölgede oturmaya devam eden vatandaşlar, suların yükselmesi ve giriş katlarını su basmasının ardından yıkım için evlerini boşaltıyor

07 Mart 2018 Çarşamba 16:32
38 hane evlerini boşaltıyor

Bartın'da yağış nedeniyle suların yükseldiği Kirazlık Köprü Barajı bölgesinde daha önce kamulaştırılan alanlarda oturan vatandaşlar, taşınma hazırlıklarına başladı. Geçen hafta pazar gününden itibaren bölgede etkili olan yağış sonrası Kirazlık Köprü Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle giriş katlarını su basan evlerin de bulunduğu 38 hanenin yıkımına başlanacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kamulaştırılan bölgedeki evlerinde yaşamaya devam edenlere, yapıların 16 Mart itibariyle yıkılacağı tebliğinde bulundu. Yıkım kararı ve verilen süre ile ilgili tebligatı imzalayan vatandaşlar da evlerini boşaltmaya başladı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Eralp, gazetecilere yaptığı açıklamada, oturdukları baraj bölgesindeki evlerinin önceki yıllarda kamulaştırıldığını ve bedelini de almalarına rağmen evlerine su çıkmayacağı düşüncesiyle oturmaya devam ettiklerini söyledi. Su yükselmesinden dolayı evlerinin bir kısmının su altında kaldığını ifade eden Eralp, "Bugün DSİ yetkilileri geldi ve 16 Mart'a kadar bize süre verdiler. Biz de bu zaman içerisinde eşyalarımızı alacağız. Bugün de yavaş yavaş kamyona yüklemeye başladık. 16'sında evimizi yıkıma hazır hale getirmiş olacağız. Yetkililere de yardımcı olacağız." şeklinde konuştu. 

Ev sahibi Satı Dönmez ise afetle karşılaştıklarını ve evinin sular altında kaldığını belirtti.
Birkaç gündür akrabalarının yanında kaldıklarını anlatan Dönmez, "Tabii burada sıkıntı yaşadık ama bu bizim kendi hatamız. Kimseyi suçlamıyoruz. Yetkililer bize boşaltmamız gerektiğini söylemişlerdi ama biz bir şey olmaz diyerek oturmaya devam ettik. Evimizin kamulaştırma bedelini de aldık. Ama böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Su çekildikten sonra ikinci kata taşıyabildiğimiz eşyaları alacağız ve ev yıkılacak. Şu anda herhangi bir mağduriyetimiz de yok." diye konuştu. AA

Anahtar Kelimeler:
Kirazlık Köprü BarajıDSİ
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