38 yıl sonra İran'dan ilk ziyaret

Ortadoğu'da Suriye ve Irak merkezli kritik gelişmelerin yaşanırken Ankara'ya İran'dan dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirildi. 38 yıl aradan sonra yani Humeyni devriminden sonra ilk kez bir İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Muhammed Hüseyin Bagheri kalabalık bir heyetle 15 Ağustos’ta Ankara'ya geldi. Bagheri ilk görüşmesini mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptı. İkili askeri ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmeden sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden, "Bu ziyaret sırasında; bölge güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ile ortak mücadelede kararlılığın önemi, hudut güvenliği konusunda mevcut işbirliğinin gerekliliği, ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrar için yapılabilecek katkı konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" açıklaması yapıldı.

Geceyi Ankara'da geçiren İranlı komutan bir görüşme de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptı. Erdoğan İran Genelkurmay Başkanı Bagheri'yi , Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Bu görüşmede de bölgesel konular ve ikili askeri ilişkiler ele alındı.

Tehditler aynı

Bölgemizde son zamanlarda meydana gelen olaylar Türkiye ve İran'ı doğrudan etkiliyor. Bu gelişmeleri şu şekilde sırlamak mümkün:

1- Peşmerge lideri Barzani'nin bağımsızlık referandumu.

2- Irak'ta Musul başta olmak üzere terör örgütü DEAŞ'tan büyük ölçüde temizlenen bölgelerin akıbeti.

3- ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma planı.

4- Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran tarafından belirlenen güvenli bölgelerin durumu.

5- PKK terörü.

6- 4 parçalı Kürdistan projesi kapsamında her iki ülkenin de hedef alınması.

7- Katar krizi.