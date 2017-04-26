4. evre kanserden nasıl kurtuldu?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla sayıları artan kanser hastaları için artık bir umut var. Modern tıbbın yanısıra fitoterapinin devreye girmesi ile kanser artık yenilemeyen bir hastalık olmaktan çıkmak üzere.

Tıbbi bitkiler uzmanı Dr. Hakan Özkul'un bu sahadaki çalışmaları adeta çığır açtı. İşte Dr. Özkul'un önerdiği gıda takviyeleri ile kanserli bir hastanın hayata tutunma öyküsü…

İstanbul Şehremini'de yaşayan Zehra Demirtopuz Ekim 2015'te 62 yaşında kansere yakalandı. Teşhisin adı kolon kanseriydi. Kalın bağırsakta başlayan kanser akciğer ve karaciğere sıçramıştı. 4. evre yani son evreye kadar da ilerlemişti hastalık.

Doktorlar "umut yok evine git" dedi

Önce ameliyat oldu ardından 8 ay kemoterapi gördü ama tümör yayılmaya devam etti. Kanser karındaki yağlı bölgeye de yayılmıştı. Doktorlar “artık umut yok evine git” dediler. Zehra Hanım hayatının o en zor anını şöyle anlatıyor: “Ben 4. evre olduğum için ‘senden umut yok’ diyorlardı. Doktor bana, ‘Abla bu senin alınyazın, ameliyat ederiz başka yerlere atlar iyice temizlenmez, yine aynı duruma gelirsin, boş ver git evinde otur ölümü bekle’ dedi.”

Dr. Hakan Özkul umut oldu

Zehra Demirtopuz, bugüne kadar iyileşmez denilen binlerce hastaya umut olan tıbbi bitkiler uzmanı Dr. Hakan Özkul'u, televizyondaki programlarından takip ediyordu. Birçok hasta gibi o da, umudunu Dr. Hakan Özkul’un tavsiyelerine bağladı. Dr. Hakan Özkul'un sağlıklı yaşam, beslenme ve takviye edici gıda formüllerine harfiyen uydu.

Zehra Hanım yaşadığı değişimi şöyle anlattı: “Çok iyi hissediyorum. İnanınki ne hastalık var ne bir rahatsızlık. Ne kemoterapide rahatsız oldum, ne sancı çektim. Diğer hastalar kemoterapide sıkıntı çekerken ben Dr. Hakan Özkul'un tavsiyelerine uyarak rahat bir dönem geçirdim Allah'a şükür.”

Zehra Hanım, zorlu günlerin ardından Dr. Hakan Özkul'un tavsiyeleri ile 4. aşamaya kadar ilerleyen kanserden kurtulmayı başardı. Artık en ufak bir tümör emaresi kalmamıştı vücudunda. Son çekilen tomografide bütün rapor sonuçları temiz çıktı.

Doktorlar gözlerine inanamadı

Zehra Hanım'ın tedavisini yapan doktorları gözlerine inanamadı. O şaşkınlığı anlatan Zehra Demirtopuz, “Doktorlar, ‘Emar çekilmen lazım’ dediler. İyice teşhis edip ona göre ameliyat edeceklerdi. Emar sonuçlarıma baktılar hiçbir şey yok, sıfır. Doktor tümörün tamamen yok olmasına inanamadı” dedi.

Bu mucizevi iyileşme hikayesinin baş aktörü olan Dr. Hakan Özkul, Zehra Hanım'ı evinde ziyaret ederek sevincine ortak oldu ve şöyle konuştu: “Kendisine ameliyatla, kemoterapi ile biz bir şey yapamayız, artık bu senin kaderin, evine git ölümü bekle denilen Zehra Hanım, bitkisel tedaviye daha fazla sarılmaya başlamış. Sonraki bütün emar, tomografi ve diğer ölçümlerinde kanserden hiçbir emare kalmayınca doktoru ile paylaşmış bu durumu. Doktor inanmamış, ölçümlerde hata vardır demiş. Kimse ümit vermediği halde, git evine ölümü bekle denilen Zehra Hanım bugün tümörü yenmiş, kendisini tebrik ediyorum.”

‘Kanser hastaları umudunuzu kaybetmeyin’

Dr. Hakan Özkul tüm kanser hastalarına seslenerek, “Umudunuzu kaybetmeyin. Evet, bu hastalık zor bir hastalık ama yenilmez bir hastalık değil. Önce iyileşeceğinize inanacaksınız, kendiniz gayret edeceksiniz. Bu kadar etkin bir tedavi edici gücü olan fitoterapinin sonucu ortada. Bu hem diğer tedavilerin yan etkilerini azaltıyor, hem de hastalığın kaynağıyla tam bir mücadele ediyor. Bu formüllerle beraber artık yapabilecek bir şey yok denilen çok sayıda hasta artık aramızda. Kimse ümitsizliğe kapılmasın” diye konuştu.

OKAN EGESEL