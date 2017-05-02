Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

4 ilde kaçakçılık operasyonu

Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bu haber kez okundu.

4 ilde kaçakçılık operasyonu
Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde, aralarında 3’üncü sınıf emniyet müdürü ile bir polis memurunun da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında polis ekipleri, “Sigara kaçakçılığı ile rüşvet almak” suçlarına işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, Mardin merkezli Şırnak, Aydın ve İstanbul'da 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 milyon paket kaçak sigara, bin puro, 41 cep telefonu, 185 kilogram çay ele geçirildi, 59 araca el konuldu. Soruşturma çerçevesine, aralarında Mardin'de görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü ile Aydın'da görevli bir polis memurunun da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı da çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Mardin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100