Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde, aralarında 3’üncü sınıf emniyet müdürü ile bir polis memurunun da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında polis ekipleri, “Sigara kaçakçılığı ile rüşvet almak” suçlarına işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, Mardin merkezli Şırnak, Aydın ve İstanbul'da 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 milyon paket kaçak sigara, bin puro, 41 cep telefonu, 185 kilogram çay ele geçirildi, 59 araca el konuldu. Soruşturma çerçevesine, aralarında Mardin'de görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü ile Aydın'da görevli bir polis memurunun da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı da çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İHA
4 ilde kaçakçılık operasyonu
Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
02 Mayıs 2017 Salı 14:30
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