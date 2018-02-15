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4 köy daha YPG'den temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana Afrin'de 1528 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekâtta 26. günde Karri, Şerbanlı, Şedya ve Duraklı köyleri terör örgütü PYD/PKK'dan arındırıldı

15 Şubat 2018 Perşembe 13:47
4 köy daha YPG'den temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda 27 gün geride kaldı. TSK, başlangıcından bu yana 1528 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) katkı verdiği harekâtta 26. günde Karri, Şerbanlı, Şedya ve Duraklı köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Perşembe günü kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Top atışları aralıksız sürüyor

Harekât kapsamında Hatay'ın Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti. Darmık Dağı çevresinde yol yapım çalışmaları ise devam ediyor.

Aralıksız çalışmalarını sürdüren iş makineleri, terör örgütüne ait mevzileri de yıkıyor.

4 köy daha alındı

TSK ve ÖSO, Afrin'de Karri, Şerbanlı, Şedya ve Duraklı köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Böylece Türkiye sınırı boyunca Racu'nun batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer güvenli cep birleştirildi. Böylece terörden arındırılan nokta sayısı 58'e yükseldi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YPGSuriyeAfrinZeytin DalıTSKTürkiye
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