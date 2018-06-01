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4 şeker fabrikasının satışına onay

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Elbistan, Alpullu, Burdur ve Muş şeker fabrikalarının satışına onay verildi.

01 Haziran 2018 Cuma 13:21
4 şeker fabrikasının satışına onay

ÖYK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkşeker'e ait Elbistan Şeker Fabrikasının 297 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mutlucan Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Alpullu Şeker Fabrikasının 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Binbirgıda Tarım Ürünleri AŞ'ye, Burdur Şeker Fabrikasının ise 487 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Erser Grup AŞ ile Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'na satılmasına onay verildi.

ÖYK tarafından Muş Şeker Fabrikasının da 230 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MBD AŞ ile Öz Er-Ka AŞ Ortak Girişim Grubu'na satılması onaylandı.

AA

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şeker FabrikasıSatılıkşekerPancar
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