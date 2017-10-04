4 terörist ve 3 işbirlikçi yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 terörist ve teröristlere yardım eden 3 kişi yakalandı.

Jandarma ve polisin ortak operasyonunda Kumluova-Karadere Kavşağında 2 araç durduruldu. Araçlarda, aranan 4 PKK’lı terörist ile onlara yardım eden 3 işbirlikçi yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, sorgulanmak üzere güvenlik güçlerince götürüldü.

Bölgeyi çembere alan jandarma özel harekat timleri ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunun sürdüğü belirtildi.