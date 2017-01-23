YENİ MESAJ/İSTANBUL

Olağanüstü hal kapsamında 4 yeni kanun hükmünde kararname daha yayımlandı.

Yeni kararnamelerde ihraçlar, göreve iadeler ve kapatma kararları yer alıyor.

Yayımlanan 684 Sayılı KHK'ya göre, terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan, talepleri üzerine malullüklerinin derecelerine göre aylık bağlanacak.

684 Sayılı KHK'ya göre, gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 7 günü geçemeyecek.

Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilecek. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi, en çok 30 gün olarak uygulanacak.

İşte ihraç edilen kaymakamlar

Görevden ihraç edilen 367 kişi arasında 1 vali yardımcısı ve 16 kaymakam bulunuyor. İşte o isimler.

Hüseyin AVCI: Gümüşhane Vali Yardımcısı

Ahmet Ziya Filizer: Adana Aladağ Kaymakamı

Ahmet Ali Özdemir: Tokat Almus Kaymakamı

Medeni Bakır Burdur: Altınyayla Kaymakamı

Ahmet Selim Yavuz: Gaziantep Araban Kaymakamı

Veli Biçer: Kastamonu Araç Kaymakamı

Cihan Kayaalp: Kırşehir Boztepe Kaymakamı

Haydar Köktaş: Konya Derebucak Kaymakamı

Mehmet Çamlıca: Konya Doğanhisar Kaymakamı

Mustafa Üner: Antalya Gündoğmuş Kaymakamı

Erdal Çetinbaş: Nevşehir Hacıbektaş Kaymakamı

Hamit Bağlama: Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamı

Yunus Can İnal: Ordu Kabadüz Kaymakamı

Nesip Işık: Kastamonu Küre Kaymakamı

Mehmet İcik: Eskişehir Mahmudiye Kaymakamı

Uğur Yıldırım: Kayseri Özvatan Kaymakamı

Muhammed Kaya: Sakarya Taraklı Kaymakamı

Caferilerin kanalı kapatıldı

683 Kapatılan sayılı KHK ile kapatılan medya kuruluşlarına iki kanal daha eklendi. Kapatılan kanallar ON4 TV ve Kanal 12. KHK’da; söz konusu kanalların “terör örgütlerine destek vermek veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu için” kapatıldığı vurgulandı. Daha öncekiler gibi KHK ile kapatılan bu iki kanala ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine'ye devredildi. Kapatılan ON4 TV Caferilerin kanalı olarak biliniyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulacak

685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması hakkında KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

7 üyeden oluşması kararlaştırılan komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi konulardaki başvuruları değerlendirip karara bağlayacak.