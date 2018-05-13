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4 yıl geçti ama acılar taptaze

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 4. yılında Madenci Şehitliği, sabahın erken saatlerinden itibaren şehit yakınları, Türkiye'nin birçok yerinden gelen madenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi

13 Mayıs 2018 Pazar 18:01
4 yıl geçti ama acılar taptaze

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 madenci, Soma'daki Madenci Şehitliği'nde yakınları, sevenleri ve vatandaşlar tarafından anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği program çerçevesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret etti.

Şehit yakınları, mezarların başında dua edip, gözyaşı döktü. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de şehitlikteki madenci anıtına çelenk bıraktı.

Acılar hala taze

Maden faciasında şehit olan Halil İbrahim Doğan'ın annesi Gülten Doğan, oğlunun şehadeti üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi. Oğlunun mezarının köyde olduğunu belirten Doğan, "Biz anıtını ziyarete geldik. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen acımız halen aynı, tazedir.

Çocuklarımızın mekânı cennet olsun. Çocuklarımız için adalet arıyoruz. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Her sene 40 kilometre uzaktaki Kurudere köyünden sabahın ilk ışıklarında yola çıkıp geliyorum." dedi.

‘Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz’

Baba Ali Şuri Doğan ise yıl dönümü vesilesiyle sabah saat 06.00'da oğlunun köydeki mezarını ziyarete gidip dua ettikten sonra arkadaşlarına dua etmek için anıta geldiğini dile getirdi. Doğan "Soma'daki madende oğlumun anıtı var, içim rahat etmedi anıtı ziyaret edip arkadaşları için de dua etmeye geldim.

Diğer arkadaşlarına ve çocuğuma dua ettim. Bu bizim takdiri ilahimiz ancak suçluların kesin ve ağır ceza almasını istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Devletimiz bize gerekli desteği veriyor ama devletimizden adalet istiyoruz, suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Zonguldaklı madenciler de vardı

Şehitliği ziyaret edenler arasında Zonguldak'taki kömür ocaklarında çalışan madenciler de vardı. Zonguldak'tan gelen madencilerden Mustafa Karacan, Anneler Günü nedeniyle yanına geldiği şehit annesi Gülten Doğan'ın elini öperek, "Oğlun şehit düştü ama beni kabul edersen ben de senin oğlun olmak istiyorum." dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Doğan, "Kuzum, seni oğlum Halil İbrahim'in yerine tuttum sen benim oğlumsun, sen benim evladımsın. Çoluk çocuğunuza Rabbim uzun ömürler versin." diye cevap verdi.

Karaca, Zonguldak'tan Soma maden şehitlerini anmak ve dua etmek için geldiğini ifade ederek, "Ben de 2003 yılından beri maden ocağında çalışıyorum. 2006 yılındaki maden faciasından sağ çıktım, Soma'daki ailelerimizin acılarını paylaşmaya geldim. Kusura bakmayın gözyaşlarıma hakim olamadım, bu duygu çok farklı bir şey.

Anneler Günü'nde 301 annenin yüreğine ateş düştü. Hiçbir şey diyemiyorum. Bugün Anneler Günü ve bir annenin düştüğü duruma bakın. Ben bu annenin elini öpmeyeyim de kimin elini öpeyim." şeklinde duygularını dile getirdi.

Madende arkadaşını kaybeden Sadettin Yılmaz da "Nerdeyse her gün buradan geçerken uğrayıp dua edip gidiyorum. Acıyı her gün yaşıyorum, aradan geçen 4 yıla rağmen benim için değişen bir şey yok. Arkadaşlarımın acısını yüreğimde hissediyorum." ifadelerini kullandı.
AA

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