İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 483 operasyon yapıldı. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730'u terör (PKK/KCK 145, aşırı sol 7, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 545), 3 bin 204'ü uyuşturucu ile kaçakçılık suçlarından ve 75'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 9 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, gri listede bulunan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük, "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya ve "Kendal Gri" kod adlı Adnan Çelik'in de arasında bulunduğu 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 5 ilde toplam 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 18’i ağır ve uzun namlulu toplam 29 silah, 18 adet el bombası, 3 bin 541 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 268 kilogram patlayıcı madde ile 22 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

İHA