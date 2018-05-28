Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
106525
ALTIN
191.402
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1018
EURO
5.3254

42 terörist etkisiz hale getirildi  

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü gri listede 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı  

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:36
42 terörist etkisiz hale getirildi  

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 483 operasyon yapıldı. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730'u terör (PKK/KCK 145, aşırı sol 7, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 545), 3 bin 204'ü uyuşturucu ile kaçakçılık suçlarından ve 75'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 9 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, gri listede bulunan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük, "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya ve "Kendal Gri" kod adlı Adnan Çelik'in de arasında bulunduğu 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 5 ilde toplam 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 18’i ağır ve uzun namlulu toplam 29 silah, 18 adet el bombası, 3 bin 541 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 268 kilogram patlayıcı madde ile 22 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Sandıklar taşındı, tartışma alevlendi
Sandıklar taşındı, tartışma alevlendi
Fındık ihracatında Trabzon en önde
Fındık ihracatında Trabzon en önde
KKTC Hükümeti de kilise ihya ediyor
KKTC Hükümeti de kilise ihya ediyor
Merkez dümeni yüksek faize kırdı
Merkez dümeni yüksek faize kırdı
İzmir'de pazarcılara coplu müdahale
İzmir'de pazarcılara coplu müdahale
Erdoğan'dan İnce'ye Pensilvanya cevabı
Erdoğan'dan İnce'ye Pensilvanya cevabı
Tüm krizlere panzehir Milli Ekonomi Modeli
Tüm krizlere panzehir Milli Ekonomi Modeli
Kayıp 4 balıkçıdan biri bulundu
Kayıp 4 balıkçıdan biri bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim