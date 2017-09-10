43 gün boyunca meyve yiyerek yaşadı

Kekeç köyü Hamam mezrasında yaşayan evli ve 2 çocuk babası zihinsel engelli Murat Ünsal, 29 Temmuz Cumartesi günü hayvanlarını getirmek için Soğan Obası Yaylası'na gitti. Ünsal'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi ancak yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Cumartesi akşamı bağa giden köylülerin ihbarı üzerine bir köy korucusu tarafından bulunan Ünsal, İliç İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. Yakalanan kişinin 43 gündür kendisinden haber alınamayan Ünsal olduğunu belirleyen ekipler, aileye haber verdi. Aile, İliç'e giderek Ünsal'ı teslim aldı.

Ayaklarında yaralar oluşan ve 103 kilodan 65 kiloya düşen Ünsal, Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ünsal'da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Ünsal, 43 gün boyunca incir ve kavun gibi meyveler, çeşitli otlar yediğini ve arazide yattığını söyledi. Yolunu kaybettiğini ve bir daha dönemediğini dile getiren Ünsal, çocuklarını özlediğini belirtti. AA