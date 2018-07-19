445 bin FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı

Ömer Faruk Aydıner, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyumda, "Milletimiz Fransız İhtilali’nden daha kutsal bir mücadele vermiştir. Hukukun kutsal damarlarına giren bu örgütün üyelerinden 445 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Yargıya bu süreçte ciddi bir yük düşüyor.

Yargı adil olma, bir yanlışlık yapmama adına elinden gelen gayreti göstermek zorundadır. Arkadaşlarımız da bu kaideye uyarak bugüne kadar geldi. Bu süreçte yaklaşık 88 bin kişi cezaevine bir şekilde girdi. Bir kısmı tahliye oldu. Hala FETÖ'den 445 bin kişiden yaklaşık 35 bini cezaevinde hükümlü ve tutuklu olarak bulunmakta. Hala 180 bin kişi hakkında soruşturmalarımız devam etmekte” dedi.

Uluslararası Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Şamlı ise FETÖ’nün emperyalist güçlerin emriyle çalıştığını belirterek, “Hep güçle ittifak yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. İstanbul genelinde 60 dava açıldı. Bunların 43’ü sonuçlandı. 17 dava devam ediyor. 2019 yılına birkaç dava kalır” dedi.

Hüsnü Tuna da darbelerden önce bir ön hazırlık döneminin olduğunu bu dönemde birçok cinayetin işlendiğini, toplumsal olayların cereyan ettiğini, siyasetin itibarsızlaştırıldığını gördüklerini söyledi. 15 Temmuz darbesinin ilk adımlarının 2006 yılında atılmaya başlandığını belirten Tuna, “Emniyet istihbarat, mali ve terör şube FETÖ’nün olmazsa olmazlarıydı. O dönem yaşadığımız bütün olaylar darbelerde malzeme olarak kullanıldı. Tehlike henüz geçmiş değildir. Mücadele son sürat devam etmelidir” dedi.

RECEP BAHAR/İSTANBUL