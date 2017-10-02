47 işadamına gözaltı kararı

Mersin’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 29 işadamı gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, örgütle bağlantılı derneklerde üyelik kayıtları olduğu, terör örgütüyle ilişkili kişilerle birlikte yurt dışına çıkış yaptıkları ve örgütün üst yöneticileriyle otelde aynı tarihlerde kaldıkları tespit edilen 47 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında kentte tanınmış bazı iş adamlarının da olduğu şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 18 kişi adreslerinde bulunamadı.

İstanbul'da düğmeye basıldı



İstanbul'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise gözaltı kararı bulunan 36 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 kişinin yakalanması için düğmeye basan polis, İstanbul'da dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

4 ilde 20 gözaltı

Elazığ’da ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yaptı.

Polis, yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLcok'u kullanan çok sayıda şüpheli belirledi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Sivas, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

HABER MERKEZİ