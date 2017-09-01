47 yaralanma vakası oldu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığını Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Şahin, ziyarette görev yapan askerler ile komutanların bayramını tek tek tebrik ederek, ellerini sıktı. Daha sonra Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünü geçen Şahin, çıkışta basın mensuplarının Kurban Bayramı ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Kurban kesimi nedeniyle 47 kişi yaralandı

Gazetecilerin, İstanbul Valisi Vasip Şahin’e kurbanlık hayvanların kesimi sırasında yaralananları sorması üzerine, “Şu ana kadar bana 112’den intikal eden rakam toplam 47 vaka. Geçen senelere göre mukayese ettiğimizde bu çok düşük bir rakam. Bunların içerisinde kendiliğinden hastaneye müracaat eden hastalarımızın sayısı henüz yok. Onlar ileriki günlerde daha da netleşecek ama görüntü şu anda eskiye göre çok büyük bir düşüş var. Bu düşüşte alınan tedbirler çok önemli oldu. İlgili kurum ve belediyeler bu konuda başarılı çalışmalar yaptı. Vatandaşları uzman kasaplara daha çok rağbet etti. Bundan dolayı Türk halkına teşekkür ederim" dedi.

Trafik kazaları azaldı

Kurban Bayramı nedeniyle şehir dışına giden ya da başka ilden gelenleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında uyaran Vali Şahin, “Sürücülerin ve araçtakilerin can güvenliği her şeyden çok önemli. Trafik kazalarında da bu yıl azalma var” diye konuştu.

Uygunsuz alanlarda kurban kesimi azaldı

Uygunsuz alanlarda kurban kesimlerinin azaldığını söyleyen Vali Şahin, “Bu duruma sevindik. Kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin aldığı fiziki tedbirler de çok önemli fayda sağladı. Ama vatandaşımız da gittikçe bunun önemini fark etti. Hem sağlıklı, hem ibadetin nezaketine uygun, hem de insanların yaralanmadığı ustaca bir kesimi bir arada yaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

(İHA)