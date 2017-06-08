5 ayda 67 milyon kişi uçtu

DHMİ tarafından havayolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri ile ilgili olarak yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: “Mayıs ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 9 milyon 313 bin 589, dış hatlarda ise 7 milyon 389 bin 138 oldu.



Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte Mayıs ayında toplam 16milyon 732bin 420 yolcuya hizmet sunuldu. Mayıs ayında havalimanlarının uçak trafiği ise iç hatlarda 77 bin 356, dış hatlarda 52 bin 063 olarak gerçekleşti. Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi Mayıs ayında da devam etti. 32 bin 577üst geçiş (overflight) trafiği ile birlikte Mayıs ayında hizmet verilen toplam uçak sayısı 161 bin 996adet oldu. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda 70 bin 688 ton, dış hatlarda 216 bin 024 ton, toplamda ise 286 bin 712 tona ulaştı.” HABER MERKEZİ