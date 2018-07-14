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55 bin Suriyeli vatandaşlığa geçti

Savaşın devam ettiği Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacı sayısı 3 buçuk milyonu aştı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:55
55 bin Suriyeli vatandaşlığa geçti

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı verilerine göre, Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısı toplam 3 milyon 554 bin 072. Bunun 3 milyon 341 bin 256'sı ülkenin çeşitli yerlerinde bulunurken, 212 bin 816'sı geçici barınma merkezlerinde yaşıyor.

Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk 10 ile göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre savaşın başladığı 2011'den bu yana Türkiye'ye sığınan Suriyeli göçmenlerden 55 bin Türk vatandaşlığı aldı. Bunlardan yarıya yakınını Türkiye'de doğanlar ve 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor.
HABER MERKEZİ

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