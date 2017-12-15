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5.5 milyonu aştı! İşsizlik çift hane

Türkiye'de işsizlik oranı çift haneye demir attı. Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalan işsizlik oranı, Ağustos'a göre değişim göstermedi ve yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 419 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstatistikler Eylül'de her 5 gençten 1'inin işsiz olduğunu ortaya koydu.

15 Aralık 2017 Cuma 18:19
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5.5 milyonu aştı! İşsizlik çift hane

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik Eylül döneminde yüzde 10.6 oldu. Ağustos dönemi işsizlik oranı ise yüzde 10.6 olarak açıklanmıştı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.7 puan azalarak yüzde 10.6 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında değişim olmadı.

Eylülde tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık azalışla yüzde 12.8 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 20 oldu. Genç nüfusun yüzde 26'sı ne çalışıyor, ne de okuyor. Kadınlarda bu oran yüzde 36.

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0.8 puanlık azalışla yüzde 10.8 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 47.9

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.1 puanlık yükselişle yüzde 47.9'a ulaştı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20.3'ü tarım, yüzde 18.8'i sanayi, yüzde 7.7'si inşaat, yüzde 53.1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.2, sanayi sektörünün payı 0.3 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0.4 puan arttı. İnşaat sektörünün payı değişmedi.

Sigortasız çalışma çok yaygın

Eylül 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, kayıtdışı çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak yüzde 34.8 oldu. Kadınlarda kayıtdışı çalışma geçen yıla göre 1 puan artarak yüzde 46.3 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22 oldu. Tarım sektörü ise yine kayıtdışı çalışmanın en yüksek olduğu sektör oldu.

Tarım sektöründe kayıtdışı çalışma oranı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre 1.6 puan artarak yüzde 84.8 olarak gerçekleşti.

Tarımda çalışan kadınlarda ise durum çok daha vahim, sigortalı kadın çalışan tarımda neredeyse yok denecek kadar az. Tarımda çalışan her 100 kadından yalnızca 6.5'inin sigortası var.

Gerçek işsiz sayısı 5.5 milyonu aştı

TÜİK tarafından Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül 2017 dönemi için işsizlik oranı 10.6, işsiz sayısı ise 3 milyon 419 bin kişi olarak açıklansa da bunlar geniş tanımlı işsizlik verilerinini çok gerisinde kalıyor.

Çünkü TÜİK işsiz durumda olan milyonlarca kişiyi hesaplara dahil etmiyor. Bu bağlamda TÜİK'in açıkladığı 3 milyon 419 bin kişilik işsiz sayısına hesaba katılmayan, iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 53 bin işsiz ve mevsimlik çalışan 68 bin işsiz eklendiğinde, geniş tanımlı işsiz sayısı, 5 milyon 540 bin kişiye ulaşıyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.12.2017 00:32
Anahtar Kelimeler:
VatandaşIşsizAsgari ücretTarımIşsizlik
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