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59 milyon seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıkladı

15 Mayıs 2018 Salı 16:35
59 milyon seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Güven, 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342.263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu söyledi.

Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi. Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı.

Güven, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, seçmen sayısına göre bu ülkelerde 1-13 gün arası süreyle oy kullandırılacağını, 13 gün oy kullandırılan ülkelerde seçmenlerin oy kullanma işlemini son güne bırakmamalarının yoğunluk yaşanmaması için büyük önem taşıdığını vurguladı. AA

Anahtar Kelimeler:
SeçmenYSK
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