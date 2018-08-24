6 günün acı bilançosu

İçişleri Bakanlığından, bayram tatilinin altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybının yaşandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için başta otobüs kazaları ile kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 17-27 Ağustos'ta 11 gün süreyle yaklaşık 140 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 227 personel ve tedbirleri denetlemek için görevli 32 polis başmüfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındı. Çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" Kampanyası ile farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve tedbirler desteklendi.

6 günde 87 can kaybı

Bütün tedbir ve uyarılara rağmen bayram tatilinin ilk altı gününe ilişkin şu veriler paylaşıldı: "Polis ve Jandarma'nın aldığı yoğun trafik tedbirlerine rağmen bayram tatilinin ilk iki günü, arefe ve bayramın ilk üç günü olmak üzere 6 günlük can kaybının, 10 yıllık ortalama ile (87) aynı düzeyde olduğu tespit edildi. Buna göre bayram tatilinin ilk altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşandı.

En fazla tek taraflı kazalar yaşandı

Kaza oluş türleri incelendiğinde, en fazla kaza sayısının 27 ile tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 25 kazanın yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 17 kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği görüldü. Yaya kazaları 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 42 oranında arttı. Geçen yıl toplam kaza içinde yüzde 14 olan motosiklet kazası oranı ise yüzde 1'e düştü. Tespit edilen ve tedbir alınan 17 ildeki 20 kaza kara noktasında 1 ölümlü kaza meydana geldi."

Yorgun halde araç kullanmaktan kaçının

Açıklamada, özellikle bayram tatilinin son günlerinde, tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergâhlarında aşırı yoğunluk görüldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında trafik yoğunluğunun arttığı bu günlerde aşırı hızlı ve yorgun araç kullanılmaması, takip mesafesine uyulması, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park edilmemesi veya duraklama yapmaması konularında uyardı.

Kazaların büyük kısmının seyahatin varış noktasına yakın mesafelerde gerçekleştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması için özellikle bu noktalarda araç dışında kısa süre dinlenilmesi ve yolculuğun tamamında ise her iki saatte bir 10 dakika mola verilmesi istendi. AA

