Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
234.195
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7693
EURO
6.9689

6 günün acı bilançosu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bayram tatilinin altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybının yaşandığı, 6 günlük can kaybının, 10 yıllık ortalama ile aynı düzeyde olduğu bildirildi

24 Ağustos 2018 Cuma 15:34
6 günün acı bilançosu

İçişleri Bakanlığından, bayram tatilinin altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybının yaşandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için başta otobüs kazaları ile kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 17-27 Ağustos'ta 11 gün süreyle yaklaşık 140 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 227 personel ve tedbirleri denetlemek için görevli 32 polis başmüfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındı. Çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" Kampanyası ile farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve tedbirler desteklendi. 

6 günde 87 can kaybı

Bütün tedbir ve uyarılara rağmen bayram tatilinin ilk altı gününe ilişkin şu veriler paylaşıldı: "Polis ve Jandarma'nın aldığı yoğun trafik tedbirlerine rağmen bayram tatilinin ilk iki günü, arefe ve bayramın ilk üç günü olmak üzere 6 günlük can kaybının, 10 yıllık ortalama ile (87) aynı düzeyde olduğu tespit edildi. Buna göre bayram tatilinin ilk altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşandı. 

En fazla tek taraflı kazalar yaşandı

Kaza oluş türleri incelendiğinde, en fazla kaza sayısının 27 ile tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 25 kazanın yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 17 kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği görüldü. Yaya kazaları 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 42 oranında arttı. Geçen yıl toplam kaza içinde yüzde 14 olan motosiklet kazası oranı ise yüzde 1'e düştü. Tespit edilen ve tedbir alınan 17 ildeki 20 kaza kara noktasında 1 ölümlü kaza meydana geldi."

Yorgun halde araç kullanmaktan kaçının

Açıklamada, özellikle bayram tatilinin son günlerinde, tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergâhlarında aşırı yoğunluk görüldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında trafik yoğunluğunun arttığı bu günlerde aşırı hızlı ve yorgun araç kullanılmaması, takip mesafesine uyulması, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park edilmemesi veya duraklama yapmaması konularında uyardı. 

Kazaların büyük kısmının seyahatin varış noktasına yakın mesafelerde gerçekleştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması için özellikle bu noktalarda araç dışında kısa süre dinlenilmesi ve yolculuğun tamamında ise her iki saatte bir 10 dakika mola verilmesi istendi. AA
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN'dan müthiş hamle
ASELSAN'dan müthiş hamle
Taşıt kredileri coştu
Taşıt kredileri coştu
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor
Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor
Muğla İstanbul'u geçti
Muğla İstanbul'u geçti
3 ayda 64 milyar dakika konuştuk
3 ayda 64 milyar dakika konuştuk
Moskova'ya acil çıkarma... Türk heyet Putin'le görüşüyor
Moskova'ya acil çıkarma... Türk heyet Putin'le görüşüyor
Lavrov'dan 'vize' açıklaması
Lavrov'dan 'vize' açıklaması
İsrail'e 'dur diyelim' çağrısı
İsrail'e 'dur diyelim' çağrısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim